Actualidade

O futebolista internacional mexicano Jesús Corona renovou hoje contrato com o FC Porto até 2022, anunciaram hoje os campeões nacionais, na rede social 'twitter'.

O extremo, de 26 anos, contratado aos holandeses do Twente em 2015, por 10,5 milhões de euros (ME), tinha contrato em vigor com os 'dragões' até 2020, tendo prolongado o vínculo por mais duas temporadas.

Corona, que soma 157 jogos e 22 golos com a camisola dos 'dragões', tinha uma clásusula de rescisão de 50 ME, não se sabendo, por enquanto, se a mesma se manteve ou foi alterada.