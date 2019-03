ModaLisboa

A portuguesa Carolina Raquel venceu hoje o Prémio para Melhor Designer Nacional do concurso Sangue Novo, da ModaLisboa, dedicado a novos talentos e valores emergentes, tendo o italiano Federico Protto sido distinguido com o Prémio para Melhor Designer Internacional.

Os nomes de Carolina Raquel e Federico Protto foram anunciados no Pavilhão Carlos Lopes, após o desfile dos seis finalistas do concurso Sangue Novo, pelo presidente do júri, Miguel Flor, no âmbito da 52.ª edição da ModaLisboa.

Carolina Raquel, de 23 anos, venceu o prémio com "A Complex Form", uma coleção que, como explicou à Lusa, "reflete o processo criativo de um escultor".