Actualidade

Nuno Pinto, defesa do Vitória de Setúbal, revelou hoje que o linfoma na região inguinal que lhe tinha sido diagnosticado no início de dezembro de 2018 "desapareceu", anunciou no seu perfil do Facebook.

O jogador, de 32 anos, que a 16 de dezembro tinha comunicado que iria interromper a sua carreira por tempo indeterminado, confessou estar emocionado com a notícia.

"É com enorme emoção, alegria que após cinco provas de fogo, a mais esperada notícia chegou. A batalha começou a ser derrotada. O Pet (exame de contraste) que fiz esta semana revelou que o linfoma desapareceu", escreveu.