Actualidade

O ministro da Justiça brasileiro, Sergio Moro, intensificou o combate ao crime organizado e à corrupção no país, através da melhoria dos bancos de dados criminais e do aperfeiçoamento do sistema de prevenção de branqueamento de capitais.

Segundo o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Ramos, o ministro reuniu-se, na sexta-feira, com o presidente da federação brasileira de bancos, Murillo Portugal Filho, para tratar do sistema de prevenção a branqueamento de capitais, e com o presidente da academia brasileira de ciências forenses, João Carlos Ambrósio, sobre as implementações de melhorias dos bancos de dados criminais.

Ambas as reuniões espelham aquilo que o responsável da pasta da Justiça tem defendido: fazer uso integrado dos sistemas de inteligência artificial para combater o crime organizado, crime violento e corrupção.