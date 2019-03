Actualidade

Várias centenas de opositores das autoridades iranianas manifestaram-se, na sexta-feira, em Washington, para denunciar "as atrocidades" cometidas pelo Governo de Teerão e para exigir uma "mudança de regime".

"Mudança de regime já!", gritavam os manifestantes, empunhando bandeiras iranianas com o emblema imperial - um leão armado com uma espada - e retratos de Maryam Rajavi, líder da Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano (PMOI), um movimento de oposição no exílio.

"O regime iraniano está a cometer atrocidades contra seu povo, o Irão foi destruído pelo regime", afirmou um engenheiro irano-americano, citado pela agência France-Presse (AFP), denunciando "execuções, tortura e exportação de terrorismo" pelo Governo de Teerão.