Actualidade

O ministro do Comércio da China, Zhong Shan, prometeu hoje implementar políticas para manter estável o crescimento do comércio e melhorar a competitividade, numa altura de fricções com os Estados Unidos.

Em declarações à imprensa, à margem da sessão anual do legislativo chinês, Zhong disse que o Governo vai facilitar o comércio através de seguros de crédito à exportação, financiamento, entre outras ações, para reduzir encargos e melhorar a eficiência empresarial.

"Em geral, o comércio da China é enorme em escala, mas não suficientemente competitivo", disse, citado pela agência de notícias estatal Xinhua.