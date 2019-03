Europeias

O PS propõe no seu manifesto para as eleições europeias a adoção de um "Plano de Investimento para a Europa" capaz de estimular o crescimento das economias dos Estados-membros, tendo como base o reforço dos instrumentos financeiros.

Este documento será hoje discutido e votado em reunião da Comissão Nacional do PS, que se realiza em Lisboa e em que a intervenção inicial do secretário-geral socialista, António Costa, ao contrário do habitual, será aberta à comunicação social.

Tal como adiantou o cabeça de lista do PS às europeias, Pedro Marques, na sexta-feira, em entrevista à agência Lusa, o manifesto eleitoral dos socialistas tem como base a ideia de um novo contrato social para a Europa, assente "em novas agendas de ordem social, de crescimento e emprego, de inovação e sustentabilidade".