Actualidade

A chuva não demoveu centenas de manifestantes de protestarem em Macau contra o reconhecimento das cartas de condução da China no território, por se sentirem inseguros com a "cultura de condução dos chineses do continente".

"Muitos cidadãos locais estão preocupados com a cultura de condução e especialmente com a falta de consistência de segurança dos chineses do continente", disse à Lusa o deputado pró-democracia Sulu Sou, que pertence à associação Novo Macau, organizadora da manifestação.

O deputado pró-democracia de Macau e o único legislador a ser condenado por desobediência qualificada devido a um protesto realizado em 2016 ressalvou, contudo, que "Macau reconhece mais de 100 cartas de condução de outros países", mas que "esta situação afeta toda a sociedade",