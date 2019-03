Actualidade

O aniversário da Revolta Nacional Tibetana no domingo é uma ocasião para lembrar os milhares de vítimas, exilados e aqueles que continuam a desafiar o domínio chinês, defendeu hoje um ativista britânico da organização Tibete Livre.

"Quando os tibetanos comemoram o dia 10 de março, lembram-se daqueles que foram mortos, daqueles que perderam as suas vidas durante nas décadas após 1959 e daqueles que foram forçados a fugir para o exílio e são incapazes de voltar para casa, incluindo seu líder espiritual, o Dalai Lama", disse à agência Lusa o responsável pelas campanhas, John Jones.

No dia 10 de março celebra-se o 60.º aniversário desde uma frustrada rebelião contra a administração chinesa, que terminou com o exílio na vizinha Índia do líder político e espiritual dos tibetanos, o Dalai Lama, que Pequim acusa de ter "uma postura separatista".