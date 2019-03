Actualidade

Um juiz federal decidiu ampliar a mais famílias migrantes os termos de uma ordem judicial sobre a reunificação de pessoas separadas na fronteira norte-americana pela administração liderada por Donald Trump, nomeadamente crianças, foi hoje divulgado.

Esta decisão poderá potenciar o reencontro de milhares de menores, atualmente sob custódia das autoridades norte-americanas, com as respetivas famílias, segundo indicaram as agências internacionais.

O juiz Dana Sabraw, de um tribunal federal em San Diego (Califórnia), tinha no passado assinado uma ordem judicial que decretava que mais de 2.700 crianças fossem entregues aos respetivos progenitores.