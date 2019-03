Actualidade

O Presidente do Malaui, Arthur Peter Mutharika, declarou hoje o estado de calamidade para áreas do país afetadas pelas chuvas e inundações e pediu ajuda para apoio às populações, segundo um comunicado do gabinete de comunicação da presidência.

"Usando os poderes que as leis do país lhe conferem, sua excelência o Presidente, Arthur Peter Mutharika, declarou o estado de calamidade nas áreas que foram afetadas pelas chuvas intensas e inundações no país", lê-se na nota enviada a Lusa.

Na sequência da declaração de estado de calamidade na região sul do Malaui, o chefe de Estado também encurtou a sua visita de trabalho à região norte do país e irá deslocar-se ao sul, via Lilongwe, para dar resposta à situação de crise que se vive naquelas áreas, adianta ainda o comunicado.