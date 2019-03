Actualidade

O antigo líder de uma das maiores organizações de crime organizado em Nova Iorque Carmine Persico morreu aos 85 anos, depois de ter cumprido 33 anos de uma pena de 139 anos de prisão, informou hoje o seu advogado.

Citado por vários 'media' internacionais, o advogado referiu que Carmine Persico morreu na quinta-feira num hospital no Estado norte-americano da Carolina do Norte na sequência de complicações relacionadas com diabetes.

Antigo líder da "família" Colombo, uma das cinco "famílias" da máfia italo-americana de Nova Iorque nas décadas de 1970 e 1980, Persico, que era conhecido como "Serpente" e "Junior", foi condenado em 1986 a uma pena de 139 anos de prisão.