Actualidade

A seleção portuguesa deu hoje um importante passo rumo ao título do Rugby Europe Trophy, ao vencer na Holanda por 18-5, em partida da segunda jornada do segundo escalão europeu.

Com dois ensaios, contra apenas um dos holandeses, os 'lobos' igualaram a equipa 'laranja' no comando da competição, com nove pontos, mas têm menos um jogo disputado.

Numa partida marcada pelo forte vento que se fez sentir em Amesterdão, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 6-0, graças a duas penalidades de Jorge Abecasis, resultado escasso para o enorme domínio territorial conseguido pela equipa de Martim Aguiar, que apenas no capítulo da formação ordenada revelou algumas dificuldades em comparação com o adversário.