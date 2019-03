Actualidade

O treinador Filipe Martins considerou hoje que o Feirense, lanterna-vermelha da I Liga portuguesa de futebol, está preparado para vencer o campeão FC Porto, domingo, em encontro da 25.ª jornada.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico do conjunto de Santa Maria da Feira admitiu que a sua equipa tem hipóteses de discutir o jogo com os segundos classificados da prova e assumiu que não vai ter uma estratégia defensiva.

"Preparámos a equipa para a vitória. Se transportarmos para dentro de campo a estratégia e o empenho que temos nos treinos, e se conseguirmos entrar bem no jogo, o que não tem sido possível porque sofremos golos muito cedo, temos hipóteses de discutir o jogo. Não esperem um Feirense de autocarro em frente à baliza do FC Porto. Vamos tentar impor a nossa ideia de jogo", frisou.