Actualidade

Miguel Oliveira (KTM) vai arrancar domingo da 17.ª posição da grelha de partida para o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, que marca a estreia do piloto português na classe rainha do motociclismo de velocidade.

O piloto português ficou-se pela primeira das duas sessões de qualificação (Q1), já que só os 12 melhores participam na segunda, depois de ter realizado a sua melhor volta em 1.55,122 minutos.

O almadense foi oitavo desta sessão, o segundo melhor dos quatro pilotos da KTM, imediatamente atrás do espanhol Pol Espargaró (1.54,740 minutos), piloto oficial da marca austríaca.