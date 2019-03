Actualidade

O Sporting venceu hoje por 2-1 no estádio do Boavista, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, graças a um golo de grande penalidade, marcado aos 90+3 minutos, pelo médio Bruno Fernandes.

No Estádio do Bessa, no Porto, o brasileiro Neris colocou os 'axadrezados' em vantagem logo aos três minutos, mas a equipa lisboeta restabeleceu a igualdade aos 17, graças a um autogolo do defesa boavisteiro Edu Machado, consumando a reviravolta no marcador já em período de compensação, por Bruno Fernandes, que concretizou o 13.º tento na prova.

O Sporting manteve-se no quarto lugar, a três pontos de distância do Sporting de Braga, terceiro, que tinha vencido horas antes por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães, enquanto o Boavista, que tinha triunfado nos três últimos jogos em casa, caiu para a 12.ª posição do campeonato.