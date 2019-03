Actualidade

A organização Campanha Internacional para o Tibete (ICT, na sigla em inglês) disse à Lusa que o Tibete foi prejudicado com a recente "guerra comercial" entre a China e os Estados Unidos.

A organização alerta que a violência e opressão contra o povo do Tibete, na China, tem-se mantido ao longo dos 60 anos, que se celebram hoje, desde a rebelião contra Pequim.

O presidente da ICT, Matteo Mecacci, afirma à Lusa que a China continua a desrespeitar o Ato de Acesso Recíproco ao Tibete assinado com os EUA em 2018, negando o livre acesso de cidadãos norte-americanos à região do Tibete, que agora se vê também isolada devido às medidas de segurança tomadas pela China na celebração do aniversário da Revolta Tibetana de 1959.