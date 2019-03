Actualidade

Um centro de tratamento do Ébola em Butembo, leste da República Democrática do Congo (RDCongo), voltou a ser atacado este sábado provocando a morte a um polícia, anunciaram as autoridades.

Segundo as autoridades locais, alguns pacientes assustados devido ao tiroteio entraram em quartos de quarentena, na área do leste país considerada o epicentro do atual surto do Ébola no país.

Este ataque ocorre menos de uma semana depois do centro de tratamento ser reaberto, após um ataque no mês passado, que forçou os Médicos Sem Fronteiras a suspenderem as operações na cidade.