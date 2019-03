Actualidade

A Coreia do Norte realiza hoje eleições para eleger os novos deputados da Assembleia Popular Suprema, o principal órgão legislativo do país, poucas semanas depois do fracasso das negociações com os EUA na cimeira de Hanói.

A Assembleia Popular Suprema, presidida pelo veterano Kim Yong-nam, 91 anos e considerado o presidente cerimonial do país, tem 687 assentos, um para cada distrito eleitoral do país.

Em cada distrito há um só candidato, sendo esta votação uma mera formalidade, já que esses candidatos são eleitos por uma esmagadora maioria (as eleições legislativas anteriores de 2014 tiveram uma participação de 99,97% e cada deputado foi eleito com 100% dos votos, de acordo com Pyongyang).