Actualidade

Nove policias foram mortos e dois ficaram feridos em Myanmar (antiga Birmânia), na sequência de um ataque do grupo de rebeldes do Exército Arakan, informaram hoje as autoridades locais.

O ataque ocorreu durante a noite de sábado na cidade de Yoetayoke, norte de Sittwe, capital do Estado de Rakhine (antigo Arakan), disse, à agência noticiosa espanhola Efe, uma autoridade local que não quis ser identificada.

"Os corpos ainda estavam lá esta manhã, o exército ainda não tinha chegado", disse o oficial.