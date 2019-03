Guiné-Bissau/Eleições

O ministro do Interior da Guiné-Bissau, Edmundo Mendes, assegurou hoje existirem agentes suficientes para cobertura das eleições legislativas, mas admitiu uma descoordenação com as autoridades eleitorais na distribuição das forças disponibilizadas pelo Governo.

Vários agentes das assembleias do voto, sobretudo em Bissau, queixam-se de insuficiência de segurança para conter eleitores cujos nomes não aparecem nos cadernos e que por consequência são impedidos de votar.

Após exercer o seu direito de voto na capital, o ministro do Interior desdramatizou a questão.