Guiné-Bissau/Eleições

O líder do Movimento para Alternância Democrática (Madem) da Guiné-Bissau, Braima Camará, afirmou hoje ter votado para fazer parte "da hora da mudança" e condenou quaisquer atividades criminosas no país como é o caso de tráfico de droga.

Questionado pelos jornalistas sobre a apreensão pela Polícia Judiciária (PJ), no sábado, de cerca de 800 quilogramas de cocaína, Camará espera que o atual Governo assuma as responsabilidades e apresente à justiça os implicados no caso.