As irmãs londrinas Reema e Zara Iqbal, que fugiram para a Síria em 2013 para casar com jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI), foram despojadas da nacionalidade britânica pelo Governo do Reino Unido, noticia hoje o The Sunday Times.

O caso destas jovens, que segundo o jornal estão num centro de detenção sírio e têm consigo cinco filhos rapazes menores de oito anos, soma-se ao de Shamina Begum, a quem também foi retirada a nacionalidade, após fugir para a Síria, em 2015, pelo mesmo motivo.

A diferença das irmãs Iqbal, de 30 e 28 anos, é que Begum, que agora tem 19, era menor de idade quando foi com duas colegas da escola do bairro de Bethnal Green, no este de Londres, após ser aliciada pela Internet.