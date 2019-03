Actualidade

A Ethiopian Airlines divulgou uma imagem que mostra o presidente-executivo da companhia aérea etíope no local do acidente que envolveu hoje um avião daquela transportadora e que fez 157 mortos, segundo as agências internacionais.

A imagem mostra o presidente-executivo da Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, num terreno descampado junto a destroços que a companhia aérea afirma serem do aparelho que se despenhou hoje quando realizava um voo regular entre Adis Abeba (Etiópia) e Nairobi (Quénia).

Os 'media' internacionais estão a divulgar outras imagens do local do acidente, referindo que o avião caiu perto da cidade de Bishoftu, que fica a 60 quilómetros a sudeste da capital da Etiópia, Adis Abeba.