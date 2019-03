Actualidade

O treinador do Benfica disse hoje que o mais importante é potenciar ao máximo cada jogador em prol equipa, face à ausência de Seferovic para o encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Belenenses.

"Independentemente do sistema [a apresentar], ou quando se troca de jogadores, temos de viver do que nos oferecem. O mais importante é o que construímos enquanto equipa e potenciar ao máximo o que cada jogador oferece ao coletivo", afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

Ainda sobre a derrota (1-0) na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, no reduto do Dinamo Zagreb, Bruno Lage admitiu que o Benfica ficou mais limitado com a lesão do avançado suíço, que não será opção para o encontro frente aos 'azuis'.