Actualidade

O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, nomeou hoje para primeiro-ministro Mohammed Ishtayeh, um dos seus colaboradores próximos, e encarregou-o de formar um governo em que deverá ser reforçada a presença do seu partido, Fatah.

No final de dezembro, o Presidente palestiniano tinha anunciado pretender dissolver o parlamento controlado pelo Hamas, o movimento islamita rival, e organizar eleições em seis meses. Um mês mais tarde, o anterior primeiro-ministro, Rami Hamdallah, apresentava a demissão.

Estes anúncios e a nomeação de Mohammed Ishtayeh, um dos fiéis do Presidente palestiniano, para a chefia do governo, são entendidas pelos analistas como uma forma de Mahmoud Abbas acentuar o isolamento do Hamas, que controla a Faixa de Gaza.