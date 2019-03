Actualidade

O acidente registado hoje com um avião da Ethiopian Airlines, em que seguiam 157 pessoas, soma-se às diversas tragédias aéreas da última década, das quais a agência EFE destaca as mais graves.

- 30 junho 2009 - Um Airbus 310-300 de Air Yemenia cai no Oceano Índico com 153 pessoas a bordo quando voava de Sana, na Indonésia, para as Ilhas Comores. Só sobreviveu uma menina.

- 15 julho 2009 - Morreram 168 ocupantes de um Tupolev da iraniana Caspian Airlines que se despenhou ao descolar do aeroporto de Teerão rumo a Erevan (Arménia).