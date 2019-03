Actualidade

O Presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, regressou hoje à Argélia após duas semanas de internamento num hospital de Genebra, informou a imprensa estatal, mas sem precisar o seu estado de saúde.

O regresso coincide com protestos massivos nas ruas de todo o país contra a decisão de Bouteflika, 82 anos, de optar pela reeleição para um quinto mandato consecutivo nas presidenciais de 18 de abril.

O avião presidencial, um Gulfstream classe 4SP com equipamento médico, partiu às 15:40 (hora local) do aeroporto de Genebra e aterrou no aeródromo militar de Bufarik, norte da capital, pouco após as 17:30 (hora local, 16:30 em Lisboa).