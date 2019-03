Actualidade

O Presidente Donald Trump quer canalizar 8,6 mil milhões de dólares (7,7 mil milhões de euros) na proposta de orçamento federal para construir o muro entre os Estados Unidos e o México, anunciou hoje a administração norte-americana.

Esta medida abre um novo confronto com o Congresso norte-americano, o qual tem resistido a dar mais dinheiro para que Donald Trump cumpra a sua promessa da campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos.

Os líderes do Partido Democrata no Congresso dos Estados Unidos, por sua vez, advertiram hoje Donald Trump de que se este inscrevesse 8,6 mil milhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México na próxima proposta de orçamento provocaria uma nova paralisação do governo norte-americano (shutdown).