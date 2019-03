Guiné-Bissau/Eleições

O Governo português saudou hoje a realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau "e a forma pacífica e ordeira como decorreu" o ato eleitoral, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

"Os eleitores da Guiné-Bissau transmitiram um sinal de esperança no futuro do seu país", sublinha o MNE no documento.

O MNE afirma que aguarda "serenamente pelo apuramento dos resultados", felicitando as autoridades da Guiné-Bissau pela organização das eleições "há muito aguardadas pela comunidade internacional".