Actualidade

O FC Porto isolou-se hoje na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 o lanterna-vermelha Feirense, que estabeleceu um recorde negativo da prova no jogo da 25.ª jornada, disputado em Santa Maria da Feira.

O Feirense inaugurou o marcador aos quatro minutos, na sequência de um autogolo de Felipe, mas o campeão nacional virou o resultado ainda na primeira parte, com golos de Danilo, aos 18, e Pepe, aos 35, regressando aos triunfos na liga e ascendendo ao topo da classificação, com um ponto de vantagem sobre o Benfica, que na ronda anterior se tinha imposto por 2-1 no Estádio do Dragão.

A equipa lisboeta poderá recolocar o FC Porto à distância de dois pontos, caso se ganhe na segunda-feira na receção ao Belenenses, no encerramento da jornada, enquanto o Feirense permanece no último lugar e atingiu hoje o 23.º encontro seguido sem vencer no campeonato, superando o indesejável recorde fixado pelo Varzim na época 1984/85.