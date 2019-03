Actualidade

O fim da cobrança coerciva das propinas em caso de abandono escolar e a redução dos encargos que os estudantes têm quando frequentam o ensino superior são recomendações da Federação Académica de Lisboa.

O custo de frequentar uma Instituição de Ensino Superior (IES) tem de diminuir progressivamente para o aluno e para a sua família até se chegar à gratuitidade, defende a Federação Académica de Lisboa (FAL) no "Livro Verde do Ensino Superior" que é hoje lançado.

Ao longo de mais de 100 páginas, o Centro de Estudos da FAL debruça-se sobre várias problemáticas dos estudantes no Ensino Superior para avaliar temas como o financiamento das instituições, o funcionamento dos apoios de ação social ou as dificuldades dos alunos com Necessidades Educativas Especiais.