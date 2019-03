Actualidade

Uma mulher indonésia detida há dois anos sob suspeita de matar o meio-irmão do líder norte-coreano foi hoje libertada após os procuradores terem retirado inesperadamente a acusação de homicídio que pendia sobre Siti Aisyah.

A indonésia chorou e abraçou a outra ré, Doan Thi Huong, do Vietname, antes de deixar o tribunal. No exterior, disse aos jornalistas que só tinha tido conhecimento naquela manhã de que seria libertada. "Estou surpresa e muito feliz. Não esperava isto", afirmou.

As duas jovens foram acusadas de atacar Kim Jong-nam em 13 de fevereiro com VX, um agente neurotóxico, uma versão altamente letal do gás sarín.