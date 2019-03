Actualidade

A assinatura de um acordo para financiar investimentos privados em Moçambique é "um dos pontos altos" da visita da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros portuguesa ao país.

A visita da governante portuguesa, Teresa Ribeiro, a Moçambique, durante a qual estará também em foco o reforço da cooperação bilateral, decorre até sábado e incluirá encontros com membros do Governo moçambicano, empresários em Maputo e uma deslocação a Nampula, no norte do país.

"Um dos pontos altos da visita será a realização de um seminário para apresentação do compacto lusófono, mas na sua declinação Moçambique. O compacto lusófono é financeiro, foi assinado entre Portugal e os PALOP [Países Africanos de Língua Portuguesa, em novembro passado], com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento [BAD], que é a moldura institucional financeira para a operacionalização", disse Teresa Ribeiro à Lusa.