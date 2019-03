Actualidade

Uma garrafa com vinho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, será este ano enviada para o espaço no âmbito de um projeto que envolve a Câmara e a Adega Cooperativa local.

O presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Langrouva (PS), disse hoje à agência Lusa que a iniciativa, sugerida pelo arquiteto da Guarda António Saraiva, será apadrinhada pelo cientista Carvalho Rodrigues (conhecido como o "pai" do primeiro satélite português, que reside em Casal de Cinza, Guarda).

Segundo o autarca, a ideia surge no âmbito das comemorações dos 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães, dado que os navegadores "são uma referência" para os astronautas.