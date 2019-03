Actualidade

Um homem de 55 anos ficou hoje ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho numa pedreira na rua do Tesido, em Estorãos, no concelho de Ponte de Lima, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 09:52.

O ferido grave foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.