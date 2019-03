Actualidade

As duas caixas negras do Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines, que se despenhou no domingo próximo de Adis Abeba, causando 157 mortos, foram encontradas, anunciou hoje a companhia aérea de Etiópia.

A caixa negra que contém os dados técnicos do voo e a que regista as conversas no 'cockpit' "foram encontradas", indicou a Ethiopian Airlines na sua conta na rede social Twitter.

Um responsável da aviação, citado pela agência Associated Press sob anonimato, adiantou, no entanto, que as caixas ficaram parcialmente destruídas.