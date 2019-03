Gripe

A Estratégia contra a Gripe 2019-2030 da Organização Mundial de Saúde (OMS), hoje divulgada, prevê uma aposta na investigação, inovação e vigilância e a expansão de programas de prevenção para proteger as populações mais vulneráveis.

O documento da OMS sublinha a promoção da pesquisa e inovação para resolver necessidades de saúde pública ainda não atendidas e um reforço na investigação para obter novas ferramentas de diagnóstico, vacinas e tratamentos para a gripe.

Prevê igualmente a promoção de pesquisas para entender melhor as características dos vírus e os fatores relacionados com o hospedeiro que influenciam o impacto da gripe e um fortalecimento da vigilância, monitorização e uso de dados sobre a gripe no mundo para criar uma sólida base de dados e desenvolver estratégias de comunicação eficazes.