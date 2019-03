Actualidade

Angola e a União Europeia assinaram, hoje, em Luanda, três acordos de financiamento no valor de 22 milhões de euros, para implementar programas nas áreas das finanças públicas, ensino superior e no âmbito do mecanismo de diálogo.

Os acordos, assinados à margem da IV reunião Angola-União Europeia, no âmbito do programa "Caminho Conjunto", que decorreu sob o lema "Avançar no Diálogo e na Cooperação", enquadram-se nas Convenções de Financiamento do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).

Um outro acordo para o empréstimo de 100 milhões de euros foi hoje assinado entre o Ministério das Finanças e o Banco Europeu de Investimento (BEI), para a realização de investimentos nos setores das águas e saneamento.