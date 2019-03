Actualidade

A vereadora Cultura da Câmara de Pontevedra disse hoje que a Galiza quis pagar uma "dívida pendente" com a lusofonia ao escolher a cultura da "língua irmã" para tema da vigésima edição do Salão do Livro da cidade galega.

"Quisemos unir-nos à cultura lusófona e fazê-la protagonista nos 20 anos do Salão do Livro de Pontevedra", dedicado à literatura infantil e juvenil. "Era uma dívida pendente. Trata-se de falar, ler, contar e ouvir na nossa língua irmã", afirmou hoje à agência Lusa, Carme Fouces.

A vereadora da Cultura da Câmara de Pontevedra adiantou que a "Revolução" é o tema da XX edição do certame, que vai decorrer de 22 março a 12 de abril, no Paço da Cultura daquela cidade da Galiza.