Actualidade

O presidente do Eurogrupo disse esperar que a proposta que ficou de apresentar em junho aos líderes europeus sobre um instrumento orçamental próprio para a área do euro comece a ganhar forma já na reunião de hoje em Bruxelas.

À entrada para uma reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Mário Centeno apontou que terá lugar hoje à tarde a "primeira discussão em grande detalhe sobre o instrumento orçamental para a zona do euro", centrada "no lado da despesa", ou seja, sobre os possíveis instrumentos a utilizar "para promover a convergência e a competitividade nos países da área do euro".

"Através de empréstimos ou subsídios a fundo perdido, é preciso tomar decisões e começar a construi-las a partir de hoje nesta dimensão, para termos uma proposta fechada em junho", declarou.