O festival Bons Sons, a comemorar dez edições realizadas em 13 anos, lançou hoje um manifesto que define em dez pontos a missão da iniciativa que mudou a realidade da aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar.

"Há dez edições que o Bons Sons é mais do que um festival, é uma aldeia em manifesto", defendeu hoje a organização, que este ano terá lugar nos dias 08 a 11 de agosto, na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, distrito de Santarém.

O manifesto divulgado hoje define em dez pontos a "missão e a realidade" do festival e da aldeia, que "querem existir pela contemporaneidade no campo, por uma plataforma cultural, pelo planeamento do território, pela cidadania participativa, pelo envelhecimento ativo, pelo ensino em comunidade, por projetos de território, por uma ação sustentável, pela criação de espaço público e pela cultura popular".