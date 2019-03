Actualidade

As eleições a para Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo vão contar com uma lista encabeçada pelo atual líder da instituição, Licínio Pina, de acordo com um documento a que a Lusa teve acesso.

Assim, a lista entregue para o ato eleitoral, marcado para 25 de maio, apresenta Licínio Pina como candidato a presidente do Conselho de Administração Executivo, contando ainda com Ana Paula Raposo Ramos Freitas, José Fernando Maia Alexandre, Sérgio Manuel Raposo Frade e Sofia Maria Simões dos Santos Machado como vogais.

Esta candidatura, para o triénio 2019-2021, deu entrada até ao dia 04 de março e encontra-se "preliminarmente admitida", de acordo com o mesmo documento. Foi subscrita pela totalidade dos membros do Conselho Geral e de Supervisão em exercício de funções, revela a mesma nota.