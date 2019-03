Actualidade

O português Sam The Kid vai dar um concerto exclusivo no festival Summer Fest, que se realiza a 05 e 06 de julho, na Ericeira, concelho de Mafra, acompanhado em palco por mais 17 nomes do hip hop lusófono, foi hoje anunciado.

Sam The Kid disse à agência Lusa que vai, pela primeira vez, apresentar o disco "Mechelas", que lançou no final de 2018, com nomes do hip hop que participam no álbum: Bispo, Blasph, Bob da Rage Sense, Boss AC, Classe Crua, Daddy-o-Pop, Ferry, Francis Dale, GROGNation, Karlon Krioulo, Lancelot, Maze, a brasileira Muleca, Nameless, Phoenix RDC, Sir Scratch e Zuka.

O espetáculo, agendado para o primeiro dia do festival, pretende dar a conhecer a evolução de parte da história do hip hop nacional, à semelhança do que aconteceu em 2018 com o projeto da "História do Hip Hop Tuga", lançada no Summer Fest.