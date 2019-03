Actualidade

A Agência Europeia de Segurança Aérea (AESA) informou hoje que está a investigar com o organismo dos Estados Unidos as causas do acidente do avião da Ethiopian Airlines que caiu no domingo, no qual morreram 157 pessoas de 35 nacionalidades.

A investigação está a ser feita pela agência da União Europeia em conjunto com a Administração da Aviação Federal (FAA, na sigla inglesa) dos Estados Unidos e com os fabricantes do Boeing 737-8 MAX.

A AESA emitiu um breve comunicado no qual assegura que está a monitorizar a investigação sobre as causas da queda do voo ET302 da Ethiopian Airlines e que publicará qualquer novidade no seu site.