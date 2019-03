Actualidade

A 44.ª edição Fashion outono/inverno 2019-20 arranca na próxima quinta-feira, na Alfândega do Porto, e estão previstos 33 desfiles de moda, ao longo de quatro dias, com a novidade dos dedicados à moda infantil portuguesa.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Portugal Fashion (PF) avançou que nesta 44.ª edição uma das novidades era o "Portugal Kids FW powered by ModaPortugal", com dois desfiles que vão ocupar toda a manhã do último dia do evento de moda, 17 de março.

"O segmento 'kidswear' vai assim integrar, pela primeira vez, o calendário oficial do evento, o que traduz a vontade do Portugal Fashion de abarcar o máximo de subsetores da fileira moda nacional", disse à Lusa fonte da organização.