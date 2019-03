Actualidade

O banco Montepio teve um lucro de 12,6 milhões de euros em 2018, um aumento face aos 6,4 milhões de euros de 2017, divulgou hoje a instituição detida pela Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).

De acordo com comunicado do banco, "este valor ficou comprometido por um conjunto de fatores excecionais que se registaram no quarto trimestre, e que não estão diretamente relacionados com a atividade do banco".

Entre estes "fatores excecionais" identificados pelo Montepio encontra-se "a provisão para a coima resultante do processo de contraordenação do Banco de Portugal em 2009 e 2014, no valor de 2,5 milhões de euros".