Montepio

O 'chairman' do Banco Montepio, Carlos Tavares, disse hoje que a instituição não tem notado "perturbação no negócio", apesar "do muito ruído que não é positivo" sobre a Associação Mutualista Montepio Geral, acionista do banco.

"Muitas vezes nos comentários e nas discussões públicas fala-se indistintamente entre o banco Montepio e a Associação Mutualista, mas apesar disso não temos notado perturbação no negócio", disse Carlos Tavares durante a apresentação de resultados do Banco Montepio.

O 'chairman' do Montepio disse que "felizmente nem no período eleitoral [da Associação Mutualista] nem no pós existiu perturbação" no negócio bancário.