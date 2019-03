Europeias

Lídia Pereira, presidente da Juventude do Partido Popular Europeu (YEPP) e nome indicado pela Juventude Social Democrata (JSD), será a candidata número dois da lista do PSD às eleições europeias, revelou hoje o presidente do partido.

Na sua página oficial da rede social 'Twitter', Rui Rio escreveu que Lídia Pereira, de 27 anos, será a sua proposta para "n.° 2 da lista do PSD ao Parlamento Europeu".

Na mensagem, Rio nota que a presidente do YEPP é a "primeira personalidade portuguesa e a primeira mulher a presidir à maior organização política de juventude da Europa".