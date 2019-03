Actualidade

O Presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, confrontado há mais de duas semanas com protestos inéditos em 20 anos de poder, anunciou hoje que renuncia a um quinto mandato e o adiamento 'sine die' das presidenciais previstas para 18 de abril.

Numa mensagem ao país divulgada pela agência oficial APA, Bouteflika precisa que as eleições presidenciais deverão ocorrer "no prolongamento" de uma "conferência nacional" responsável pela reforma do sistema político e a elaboração de um projeto de Constituição até finais de 2019.

A decisão coincide com protestos massivos nas ruas de todo o país contra a decisão de Bouteflika, 82 anos, de optar pela reeleição para um quinto mandato consecutivo nas presidenciais de 18 de abril.